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Евдокия Максимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Максимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2784-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Ирина Григорьева
Отец - Антонов Григорий Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Екатерина Андреева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Иван Максимов, запасной рядовой (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Евдокия Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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