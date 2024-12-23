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Баринова Екатерина Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринова Екатерина Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2783-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Баринов Георгий Николаев
Отец - Баринов Николай Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Екатерина Дмитриева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Макарий Гаврилов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Димитриева, солдатка (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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