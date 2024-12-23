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Матрона Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матрона Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2781-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
10.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Ирина Феодорова
Отец - Феодор Иванов, запасной рядовой (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Екатерина Михайлова (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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