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Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2778-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Чураков Иродион Иванов
Отец - Чураков Иван Афонасьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Феодосия Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Николаев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Иванова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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