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Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2777-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Замолотчиков Георгий Васильев
Отец - Замолотчиков Василий Степанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Марина Петрова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Васильева, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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