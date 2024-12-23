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Мурашова Пелагея Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашова Пелагея Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2773-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.03.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Мурашов Василий Иванов
Отец - Мурашов Иван Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Мурашова Пелагея Николаева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Николаев, крестьянский сын (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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