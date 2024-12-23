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Филиппов Константин Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппов Константин Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2769-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.02.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Филиппов Иоанн Никитин
Отец - Филиппов Никита Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Филиппова Матрона Григорьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппов Константин Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппова Параскева Петрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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