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Гнусарев Феодор Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гнусарев Феодор Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2768-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.02.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.02.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Чураков Димитрий Иоакимов
Отец - Чураков Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Феодосия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Феодорова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Гнусарев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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