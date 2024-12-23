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Комаров Тимофей Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комаров Тимофей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2767-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.02.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.02.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Евдокия Тимофеева
Отец - Комаров Тимофей Павлов, крестьянин (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комарова Евдокия Терентиева (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Левитский Иван Сергеев, канцелярский служитель при Можайском уездном казначействе (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Ольга Алексеева, солдатка (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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