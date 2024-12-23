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Анастасия Назарьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Назарьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2766-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.02.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Евдокия Лаврентьева
Отец - Лаврентий Тимофеев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анна Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Назарьева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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