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Блохин Тимофей

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блохин Тимофей
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2762-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Блохин Тимофей
Мать - Блохина Мария Григорьева, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Феодорова, крестьянская вдова (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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