Баранов Иван Николаев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Баранов Иван Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2759-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.01.1893
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 13.01.1893
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 126
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Мария Николаева
Отец - Баранов Николай Дмитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Баранова София Филимонова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Григорьева, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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