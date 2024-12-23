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Баранов Николай Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Николай Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2759-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Мария Николаева
Отец - Баранов Николай Дмитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Баранова София Филимонова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Григорьева, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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