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Богомолов Иоанн Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иоанн Семенов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2758-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Богомолов Иоанн Семенов
Отец - Богомолов Семен Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергей Васильев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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