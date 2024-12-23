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Анна Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2757-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Татиана Максимова
Отец - Максим Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анна Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Григорьева, крестьянская девица
Воспр. - Пяткин Николай Степанов, запасной рядовой (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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