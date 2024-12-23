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Татиана Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2756-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
03.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Татиана Иванова
Отец - Кириллов Иван Иванов, из мещан города Можайска запасной рядовой (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Кириллова Анисия Константинова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Василий Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Константинова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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