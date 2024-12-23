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Зуева Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Мария Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2754-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.12.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.12.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 74 муж
Урожд. - Зуев Николай Николаев
Отец - Зуев Николай Иванов, из крестьян запасной бомбардир ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Мария Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Сергей Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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