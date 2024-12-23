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Косарев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Косарев Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2753-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.11.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Варвара Сергеева
Отец - Косарев Сергей Иванов, крестьянин (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Косарева Анна Феодорова (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Косарев Иван Иванов, крестьянин (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пискарева Анна Васильева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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