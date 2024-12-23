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Синицына Екатерина Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Екатерина Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2751-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.11.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
21.11.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Синицын Георгий Симеонов
Отец - Синицын Симеон Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Синицына Екатерина Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Андреева, крестьянская девица (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Замихин Егор Михайлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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