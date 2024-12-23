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Богомолова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2743-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.10.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Параскева Семенова
Отец - Богомолов Семен Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Волков Егор Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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