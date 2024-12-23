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Пугачов Илия Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачов Илия Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2738-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.10.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.10.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Пелагея Илиина
Отец - Пугачов Илия Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачова Елена Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Елена Иванова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Василий Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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