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Русакова Евдокия Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русакова Евдокия Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2736-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.10.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.10.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Пелагия Иоакимова
Отец - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анна Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Герасимов Василий Константитов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русакова Евдокия Матвеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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