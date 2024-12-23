Исаев Алексей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Алексей Матвеев

Исаев Алексей Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Алексей Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2735-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.10.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Исаев Андрей Алексеев
Отец - Исаев Алексей Матвеев, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Анна Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Иван Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Иванова, крестьянская девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.