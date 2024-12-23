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Сапельникова Вера Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сапельникова Вера Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2734-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
30.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Зинаида Васильева
Отец - Скворцов Василий Варфоломеев, из крестьян Можайского уезда Елмановской волости деревни Захаровой запасной унтер офицер (д. Захарово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Скворцова Мария Васильева (д. Захарово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачев Иван Васильев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Сапельникова Вера Васильева, мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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