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Пелагия Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагия Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2733-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Пелагия Андреева
Отец - Чижиков Андрей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чижикова Евдокия Григорьева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грибков Егор Григорьев, запасной рядовой (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евфимия Михайлова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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