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Баринов Иоанн Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Иоанн Гавриилов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2729-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 муж
Урожд. - Баринов Иоанн Гавриилов
Отец - Баринов Гавриил Григорьев, из крестьян запасной унтер офицер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Наталия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринова Ксения Григорьева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петраков Михаил Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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