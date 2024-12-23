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Анна Родионова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Родионова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2727-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Пшеничников Петр Родионов
Отец - Пшеничников Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Пшеничникова Евдокия Артемова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Родионова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Моржаков Сергей Петров, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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