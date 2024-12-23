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Параскева Адрианова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Адрианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2724-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Бурлаков Иоаким Михайлов
Отец - Бурлаков Михаил Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Ксения Павлова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Матвей Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Адрианова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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