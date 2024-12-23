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Исаев Иван Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Иван Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2723-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.09.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.09.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Исаев Иван Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Матрона Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Николаева, крестьянская девица
Воспр. - Раторский Дмитрий Сергеев, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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