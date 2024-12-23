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Пономарева Любовь Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пономарева Любовь Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2720-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
московская купеческая дочь девица
Нас. пункт приписки
г. Москва,
Дата крещения
25.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Мелихин Иоанн Иванов
Отец - Мелихин Иван Алексеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Мелихина Устиния Петрова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пономарева Любовь Васильева, московская купеческая дочь девица (г. Москва, )
Воспр. - Феодоров Гавриил Иванов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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