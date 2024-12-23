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Егоров Петр Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егоров Петр Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2719-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Егоров Петр Михайлов
Отец - Егоров Михаил Егоров, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Егорова Александра Никифорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранова Евдокия Никифорова, крестьянская девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Никифоров, крестьянский сын (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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