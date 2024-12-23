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Кукуркин Павел Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Павел Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2718-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Кукуркин Иоанн Павлов
Отец - Кукуркин Павел Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анна Трифонова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Гавриил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Михайлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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