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Никитин Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никитин Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2716-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Васса Антонова
Отец - Розаренов Антон Осипов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Розаренова Евдокия Михайлова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Морозова Наталия Михайлова, крестьянская жена (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Никитин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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