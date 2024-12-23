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Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2713-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Филимонов Андрей Стефанов
Отец - Филимонов Стефан Родионов, крестьянин (д. Андриановка, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Филимонова Марфа Иванова (д. Андриановка, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская жена (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Барабанов Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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