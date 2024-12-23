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Панкратов Игнатий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Панкратов Игнатий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2711-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.08.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.08.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Наталия Игнатиева
Отец - Панкратов Игнатий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Панкратова Елизавета Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Софрониева, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Клюев Илья Иванов, крестьянин (д. Марфин Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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