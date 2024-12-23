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Елизавета Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елизавета Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2706-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
31.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Евдокия Петрова
Отец - Ульянов Петр Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ульянова Ирина Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Иванова, крестьянская девица
Воспр. - Николай Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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