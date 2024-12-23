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Логинов Василий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Логинов Василий Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2705-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Логинов Василий Васильев
Отец - Логинов Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Логинова Анна Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Петрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Егор Афонасьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Высл. 10.04.54
Примечание / Дополнительно
Высл. 10.04.54
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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