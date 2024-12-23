Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Ильина

Ирина Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2700-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
17.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Мария Илиина
Отец - Борисов Илия Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Борисова Дария Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Ильина, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Русаков Петр Ильин, Клинского уезда деревни Сычей крестьянин (д. Сычи, Клинский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.