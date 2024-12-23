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Русаков Матвей Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Матвей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2699-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Русаков Илия Матвеев
Отец - Русаков Матвей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Евдокия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Арапова Анна Васильева, крестьянская жена (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кочетов Сергей Михайлов, крестьянин (с. Борисово, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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