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Мартинова Матрена Антонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинова Матрена Антонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2698-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
05.07.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.07.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Мария Матвеева
Отец - Мартинов Матвей Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Надежда Адрианова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мартинова Матрена Антонова, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Мартинова Матрена Антонова, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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