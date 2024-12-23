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Петр Никифоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Никифоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2692-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Александр Петров
Отец - Петр Никифоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анна Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Егор Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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