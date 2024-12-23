Агафия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Феодорова

Агафия Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агафия Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2691-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Колутушкин Иоанн Феодоров
Отец - Колутушкин Феодор Стефанов, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колутушкина Матрона Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафия Феодорова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колотушкин Иван Степанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.