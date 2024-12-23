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Колотушкин Иван Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкин Иван Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2691-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Колутушкин Иоанн Феодоров
Отец - Колутушкин Феодор Стефанов, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колутушкина Матрона Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафия Феодорова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колотушкин Иван Степанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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