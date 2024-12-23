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Зуев Григорий Герасимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Григорий Герасимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2690-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Комаров Михаил Тимофеев
Отец - Комаров Тимофей Павлов, крестьянин (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комарова Евдокия Терентиева (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Часовникова Наталия Маркова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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