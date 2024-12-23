Комарова Евдокия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Евдокия Терентиева

Комарова Евдокия Терентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комарова Евдокия Терентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2690-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Комаров Михаил Тимофеев
Отец - Комаров Тимофей Павлов, крестьянин (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комарова Евдокия Терентиева (д. Соколово, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Часовникова Наталия Маркова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.