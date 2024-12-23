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Винокуров Михаил Герасимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Винокуров Михаил Герасимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2687-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.05.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Винокуров Константин Михайлов
Отец - Винокуров Михаил Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Винокурова Ольга Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Иван Дмитриев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дария Михайлова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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