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Юдин Егор Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Юдин Егор Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2682-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Ирина Егорова
Отец - Юдин Егор Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Юдина Агрипина Савельева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагия Михайлова, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Синицын Григорий Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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