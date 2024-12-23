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Белов Георгий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Белов Георгий Алексеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2681-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Белов Георгий Алексеев
Отец - Белов Алексей Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Белова Агафия Яковлева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачова Наталия Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Николаев Герасим Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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