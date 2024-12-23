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Богомолов Андрей Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Андрей Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2680-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Богомолов Георгий Андреев
Отец - Богомолов Андрей Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Евдокия Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская девица
Воспр. - Куликов Никита Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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