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Никитин Георгий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никитин Георгий Васильев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2678-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Никитин Георгий Васильев
Отец - Никитин Василий Герасимов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Надежда Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Шуткова Мария Егорова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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